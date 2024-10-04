Бойцы активно тренируются на полигоне с новым оборудованием.

В добровольческое подразделение БАРС, дислоцированное в Республике Крым, поступила ценная помощь из Владимирской области. Груз включает в себя детекторы беспилотных летательных аппаратов, дроны для разведки и наблюдения, а также дроны-камикадзе.Бойцы активно тренируются на полигоне с новым оборудованием. Кроме того, волонтёры получили походные кровати и генераторы. Члены отряда выражают благодарность губернатору Александру Авдееву и всем неравнодушным жителям региона, а также предпринимателю Александру Шишакову за его поддержку.Напомним, ранее мы писали, что