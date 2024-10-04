Астрономы обнаружили временный спутник Земли. Им оказался астероид – небольшое небесное тело Солнечной системы. Его даже называют “второй Луной”. Космический объект носит название 2024

Астрономы обнаружили временный спутник Земли. Им оказался астероид – небольшое небесное тело Солнечной системы. Его даже называют “второй Луной”. Космический объект носит название 2024 PT5. Он вращается по орбите Земли с 29 сентября. Однако сопровождать голубую планету космический объект будет недолго. Лекторы Владимирского планетария дали этому объяснение. Наталья Малинина, лектор Владимирского планетария Астероид достаточно близко