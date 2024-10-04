Деньги не выплачены за ремонт и обслуживание транспорта, медицинской техники, лабораторные исследования, питание и поставку хозяйственных товаров.

В Вязниковской районной больнице Владимирской области выявлены нарушения в госзакупках. Сотрудники региональной прокуратуры провели проверку и выяснили, что медицинское учреждение задолжало исполнителям контрактов более 4 млн рублей за услуги.Деньги не выплачены за ремонт и обслуживание транспорта, медицинской техники, лабораторные исследования, питание и поставку хозяйственных товаров. После вмешательства прокуратуры больница выплатила долг поставщикам, а в отношении фактов нарушения сроков оплаты возбуждено административное дело.Напомним, ранее мы писали, что