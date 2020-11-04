За неделю во Владимирской области это третья гибель людей при возгорании жилища.

Вечером 4 ноября в 18:03 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. Горел частный дом в посёлке Ставрово Собинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Спасатели не дали огню распространиться и ликвидировали возгорание на площади 4 кадратных метра.В результате проистшествия пострадали имущество и внутренняя отделка помещения. Обнаружен погибший мужчина 1958 года рождения.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава.Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.