Контролеры ГКУ Организатор перевозок выявили почти 10 тысяч нарушений масочного режима. Дни с 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочими.

Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" выявили почти 10 тысяч нарушений масочного режима. Дни с 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочими.В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией более 1,5 тысячи контролеров ГКУ "Организатор перевозок" усилили проверку соблюдения масочного режима на транспорте Москвы."Только в первые нерабочие дни было выявлено почти 10 тысяч нарушителей масочного режима в транспорте. Мы призываем пассажиров надевать маску в городском транспорте заранее и не снимать ее до конца поездки", – сообщил руководитель ГКУ Владислав Султанов.Эти меры помогут сдержать распространение инфекции, заявил он. Контролеры оформляют постановления о нарушении лишь в том случае, если не закрыты органы дыхания, уточнил Султанов.