Дерзкая Настасья Самбурская выложила в Сеть странное видео.

Дерзкая Настасья Самбурская выложила в Сеть странное видео.Настасья Самбурская – одна из востребованных артисток в России. Звезда имеет армию поклонников, которые в ежедневном режиме следят за ее новыми публикациями в популярной социальной сети. Например, актриса часто делится кадрами с профессиональных фотосессий, которые вызывают восторг у публики.Но сегодня Настасья Самбурская выложила довольно странное видео, которое, хочется надеяться, вскоре актриса объяснит. В кадре артистка тащит за волосы звезду шоу Comedy Woman Надежду Сысоеву. Обе девушки предстали в красных роскошных платьях, что может свидетельствовать о съемке нового проекта."Отпусти! А-а-а-а-а! Больно", – закричала Сысоева.На инсценировку намекает сама Настасья Самбурская. Актриса написала "Допрыгалась!", а также добавила смеющийся смайлик. Действительно, что могли не поделить актрисы?Ранее стало известно, что 36-летняя Настасья Самбурская не появится в новом сезоне сериала "Универ". Говорят, актрисе сделали предложение, но она отказалась от съемок. Об отсутствии артистки в продолжении полюбившейся миллионам истории ранее высказался Стас Ярушин. Его слова "Дни.ру".