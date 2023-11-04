Анна Тимофеенко, руководитель психологической поддержки образовательной компании, поделилась своими знаниями. Она рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются дети с гиперактивностью в процессе обучения.

Анна Тимофеенко, руководитель психологической поддержки образовательной компании, поделилась своими знаниями. Она рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются дети с гиперактивностью в процессе обучения.Гиперактивность – один из диагнозов, входящих в комплекс симптомов СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). У таких детей отсутствует контроль поведения, даже когда это необходимо. Они нуждаются в поддержке и контроле со стороны взрослых.Тимофеенко подчеркнула, что важно, чтобы родители и педагоги понимали особенности таких детей. Необходимо установить правильный режим для них, а в семье они нуждаются в поддержке и понимании со стороны близких.Она также отметила, что дети с гиперактивностью имеют большую утомляемость, и их эмоциональное состояние напрямую влияет на их концентрацию и способность усваивать и запоминать информацию.В свете этих факторов, педагоги и родители должны учитывать особенности таких детей и предоставить им подходящую обстановку для обучения. Это может включать создание спокойной и упорядоченной обстановки, использование различных методов адаптации и поддержки, а также обеспечение возможности для перерывов и физической активности.Важно помнить, что каждый ребенок уникален, и потребности детей с гиперактивностью могут различаться. Поэтому важно индивидуально подходить к каждому ребенку и обеспечивать ему поддержку и возможности для успешного обучения, отмечает .