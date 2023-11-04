Сейчас там торгуют более 350 арендаторов

Реновацию Центрального рынка на Батурина планируют продолжить в 2024 году. Об этом заявил мер Владимира Дмитрий Наумов во время визита на 90-летие рынка.Программа реновации была намечена в мае 2023 года и включает в себя обновление торговых залов, благоустройство территории и привлечение инвесторов.Кроме того, от имени рынка планируется организовать сезонные торговые точки по всему Владимиру.Директор рынка Виктор Иванов отметил, что количество предпринимателей, желающих торговать на территории рынка растет. Сейчас там открыли торговые места более 350 арендаторов.Напомним, во Владимирской области 10 ДШИ получают новое оборудование.