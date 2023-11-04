Во Владимирской области в ближайшие годы может появиться Центр финансовой грамотности. На...

Во Владимирской области в ближайшие годы может появиться Центр финансовой грамотности.На официальном сайте Правительства России была опубликована информация о распоряжении (от 24 октября 2023 года №2958-р), в котором сказано о появлении в регионах Центров финансовой грамотности, а также информационных ресурсов, с помощью которых люди смогут получать необходимые (качественные) сведения о сфере финансов.«К 2030 году все российские школьники и студенты колледжей должны получать базовые знания по финансовой грамотности – таков один из главных целевых показателей Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года...» - сообщает Правительство.Главной задачей новой стратегии станет развитие государственной политики в этой сфере: «...от финансовой грамотности – к формированию финансовой культуры».Уточняется, что документ разработали Минфин и Банк России.В стратегии-2030 усилены вопросы финансовой кибербезопасности граждан.Особенно это актуально для Владимирской области сейчас. Увы, активное технологическое развитие, цифровизация бизнес-процессов, зачастую сопровождаются ростом кибермошенничеств, о которых мы не раз сообщали.Важно:План «стратегии-2030» будут охватывать все возрастные группы и категории населения.Фото: pxfuel.com