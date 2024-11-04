Администрация поселка Мстера Вязниковского района на просьбу местный жителей установить освещение на одной из улиц ответила, что освещение там есть (на самом деле нет). Об этой истории

Администрация поселка Мстера Вязниковского района на просьбу местный жителей установить освещение на одной из улиц ответила, что освещение там есть (на самом деле нет). Об этой истории рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Ведомство узнало об этом после того, как на личный прокурор к прокурору региона пришла жительница поселка. Проверка показала, что освещения все-таки нет. При