Даже если действие фильма разворачивается в определенном городе, это не всегда значит, что съемки проходили именно там. Многие советские комедии, знакомые миллионам россиян, были сняты в различных местах, которые порой не соответствуют сюжету.

Даже если действие фильма разворачивается в определенном городе, это не всегда значит, что съемки проходили именно там. Многие советские комедии, знакомые миллионам россиян, были сняты в различных местах, которые порой не соответствуют сюжету.Интересно, что многие комедии использовали декорации и студийные съемки, чтобы создать иллюзию различных городов. Это добавляет фильму уникальности и позволяет зрителям погрузиться в атмосферу, даже если на самом деле съемки проходили далеко от указанных мест. Проверьте вашу интуицию и попробуйте угадать, в каком городе были сняты эти знаковые картины.