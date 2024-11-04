Семейная посиделка обернулась трагедией. Она произошла в СНТ «Рассвет» поселка Городищи Петушинского района. Из-за аварийного режима работы электросети загорелся второй этаж кирпичного
<a href="https://33live.ru/novosti/04-11-2024-v-poselke-petushinskogo-rajona-pozhar-unes-zhizn-11-letnej-devochki.html" target="_blank">В поселке Петушинского района пожар унес жизнь 11-летней девочки</a> - Семейная посиделка обернулась трагедией. Она произошла в СНТ «Рассвет» поселка Городищи Петушинского района. Из-за аварийного режима работы электросети загорелся второй этаж кирпичного
[url=https://33live.ru/novosti/04-11-2024-v-poselke-petushinskogo-rajona-pozhar-unes-zhizn-11-letnej-devochki.html]В поселке Петушинского района пожар унес жизнь 11-летней девочки[/url] - Семейная посиделка обернулась трагедией. Она произошла в СНТ «Рассвет» поселка Городищи Петушинского района. Из-за аварийного режима работы электросети загорелся второй этаж кирпичного