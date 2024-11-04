Семейная посиделка обернулась трагедией. Она произошла в СНТ «Рассвет» поселка Городищи Петушинского района. Из-за аварийного режима работы электросети загорелся второй этаж кирпичного

Семейная посиделка обернулась трагедией. Она произошла в СНТ «Рассвет» поселка Городищи Петушинского района. Из-за аварийного режима работы электросети загорелся второй этаж кирпичного частного дома. внутри были хозяева и приехавшие к ним родственники из Орехово-Зуево. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по области. 19 спасателей потушили пламя на площади 156 квадратах. Сгорели кровля, имущество и внутренняя