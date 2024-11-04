Сама установка пройдёт в период с 4 по 11 ноября.

ГБУ «Владупрадор» в своем Telegram-канале сообщило, что в период с 4 по 11 ноября передвижные комплексы фотовидеофиксации разместят на следующих участках дорог:На а/д М-7 «Волга» — на 103 км, 114 км; 192 км; 245 км; 294 км; 312 км.На а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» — на 2 км. 4 км, 9 км, 13 км, 17 км, 18 км.На а/д Судогодское шоссе, д. 81.На а/д Р-132 «Золотое кольцо» 308 км.На а/д Юрьев-Польский — Кольчугино 5 км.На а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 110 км.На а/д Владимир-Муром-Арзамас 116 км.На а/д Касимов-Муром-Н. Новгород 80 км.На а/д Хохлово-Камешково-Ручей 9 км.В учреждении обратили внимание, что на участках автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» 245-274 км фиксацией нарушения скоростного режима занимается мобильный комплекс фотовидеофиксации.Также в учреждении напомнили, что комплексы фотовидеофиксации устанавливают на аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков, которые образовались на дорогах области за определенный период времени.