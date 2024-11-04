Решить проблему помогла прокуратура.

Прокуратура Камешковского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушениях законодательства РФ о льготном лекарственном обеспечении, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Женщина является инвалидом 3-й группы, имеет онкологическое заболевание. Для лечения на постоянной основе ей назначили прием жизненно важного лекарственного препарата, который заявительница имеет право получать бесплатно.Но органы системы здравоохранения пациентку необходимым лекарством своевременно не обеспечили.Благодаря вмешательству прокуратуры района, удалось добиться устранения нарушения прав пациентки. В настоящее время женщина обеспечена назначенным медикаментом.