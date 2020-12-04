Это деньги на выплаты работникам сферы здравоохранения, участвующим в лечении Covid-19, – медицинскому персоналу стационаров, а также станций и отделений скорой медицинской помощи.

Это деньги на выплаты работникам сферы здравоохранения, участвующим в лечении Covid-19, – медицинскому персоналу стационаров, а также станций и отделений скорой медицинской помощи.Средства поступили в регион из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 № 3118-р.Напомним, за весь период борьбы с коронавирусом работники сферы здравоохранения Владимирской области в рамках постановлений Правительства России №415 и №484 получили вознаграждение за свой труд на общую сумму 1,4 млрд рублей.