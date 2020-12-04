4 декабря подписан соответствующий указ.

4 декабря подписан соответствующий указ.Художественный руководитель Театра-студии Владимирского академического областного драматического театра Николай Горохов удостоен этого знака отличия за большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Народный артист Российской Федерации, председатель Союза театральных деятелей Владимирской области Николай Горохов с равным успехом играет в спектаклях самых разных жанров и передаёт свои знания будущим артистам.Народный артист РФ, лауреат премии Правительства РФ им. Ф. Волкова и областной премии им. Е. Евстигнеева (2005 г.)1950 года рождения. Окончил школу-студию МХАТ (вуз). Во владимирском театре работает с 1978 года.