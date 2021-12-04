Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.В пятницу, 3 декабря, телеканал NTV, ссылаясь на источники в администрации президента Турции, сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Владимиром Путиным. Главы двух государств поговорили о ситуации в Ливии, на Украине и происходящем в Закавказье.Помимо этого, российский и турецкий лидеры в ходе телефонного разговора затронули темы, касающиеся двусторонних отношений. Политики оценили действия, направленные на развитие дипломатических связей между Москвой и Анкарой.Позже в Кремле дополнили, что Путин и Эрдоган обсудилидетали по кооперации в сфере энергетики и сельского хозяйства, а также договорились дать указания сотрудникам соответствующих ведомств подготовиться к очередной сессии Совета сотрудничества высшего уровня. Ее возможно провести в 2022-м.Напомним, последний раз Путин и Эрдоган проводили переговоры в Сочи в конце сентября этого года. Тогда президент России отмечал позитивное развитие отношений РФ и Турции. По словам российского лидера, ведомства двух стран активно взаимодействуют по разным направлениям.Осеннюю встречу Путина и Эрдогана ранее один из лидеров движения "Донецкая республика" Алексей Муратов. Он заметил, что президент Турции пытается заигрывать с Россией. Многовекторность турецкого лидера Муратов объяснял его желанием ослабить РФ и возродить Османскую империю.