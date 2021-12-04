Встреча Владимира Путина и его американского коллеги может состояться в любой момент.

Встреча Владимира Путина и его американского коллеги может состояться в любой момент.Дмитрий Песков в разговоре с журналистами прояснил волнующую их ситуацию относительно переговоров двух президентов. Пресс-секретарь пояснил, что встреча состоится в формате видеоконференции. Будут ли лидеры беседовать один на один или с участием официальных делегаций с обеих сторон – пока неизвестно.Детали встречи, как и ее точная дата, еще подлежат обсуждению. Ранее говорилось о том, что переговоры двух лидеров могут состояться в ближайшие дни. Однако Дмитрий Песков подчеркнул, что под этой формулировкой может подразумеваться как эта неделя, так и следующая и даже более поздние сроки.Обе стороны уже выдвинули свои предложения по датам встречи, однако эти предложения до сих пор не синхронизированы. Одна из возможных дат – 7-ое декабря. Дмитрий Песков призвал российских журналистов не расслабляться даже на выходных и всегда быть готовыми к тому, что встреча может произойти в любой момент, ведь это и есть работа сотрудников СМИ – об этом сообщил .Сам Джо Байден еще в конце ноября сообщил журналистам, что в ближайшее время он планирует пообщаться с Владимиром Путиным, а также с его украинским коллегой – Владимиром Зеленским.Ранее свое мнение о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена .