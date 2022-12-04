На базе Владимирского аграрного колледжа открылась «Школа Фермера», организованная Россельхозбанком...

На базе Владимирского аграрного колледжа открылась «Школа Фермера», организованная Россельхозбанком при поддержке Департамента сельского хозяйства Владимирской области.Федеральный проект «Школа фермера» стартовал 2 года назад. В 2022 году в программе приняли участие порядка 700 российских аграриев в 22 регионах России.Цель образовательного проекта — дать людям все возможности для запуска и развития собственного бизнеса на селе.Формат обучения похож на профессиональную переподготовку, программа рассчитана на 2,5 месяца. После обучения слушатели получают официальный диплом государственного образца, а Россельхозбанк помогает составить бизнес-план и подать заявку на грант.В этом году к проекту присоединилась и Владимирская область.— Наш колледж единственный в области, который участвует в проекте «Школа фермера». С участниками работают замечательные преподаватели в разных сферах: ветеринария, агрономия, птицеводство, фермерство, агрономия, — рассказал директор Владимирского аграрного колледжа Александр НестеровТеоретические знания участники проекта подкрепляют практикой, на примере одного из ведущих мясо-молочных хозяйств Владимирской области — ЗАО «Им. Ленина». Предприятие нуждается в грамотных специалистах. Есть запрос на агронома, зоотехника-селекционера, механика и ветврачей. Второй точкой, где побывали студенты, стал комплекс по производству микрозелени в Юрьев-Польском районе. Здесь, в теплицах выращивают разные сорта салата.Все студенты Школы создали рабочие бизнес-проекты, открыв для себя хорошие перспективы для движения вперед. По мнению директора Департамента сельского хозяйства Константина Демидова, Школа дает хорошую базу не только для конкретных предприятий, но и способствует развитию сельского хозяйства в целом. Среди студентов Школы есть как состоявшиеся работники сельского хозяйства, так и те, кто только планирует развиваться в этом направлении.Фото www.pxfuel.com/