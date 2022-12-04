4 декабря отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу! Если вы еще не написали...

4 декабря отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу! Если вы еще не написали заветное письмо Деду Морозу, то самое время это сделать!Отправить письмо можно:- В центральном парке города Владимира заработала почта Деда Мороза, которая располагается недалеко от Колеса обозрения.- В парке Дружба — еще одна точка сбора писем- В любом отделении почтовой связи.Адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».Фото www.pxfuel.com