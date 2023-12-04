Татьяна Буланова стала участницей концерта Звезды Дорожного радио в Санкт-Петербурге. За кулисами певицу ждал корреспондент Дни.ру.

Татьяна Буланова стала участницей концерта "Звезды "Дорожного радио" в Санкт-Петербурге. За кулисами певицу ждал корреспондент "Дни.ру".2 июня 2023 года в Санкт-Петербурге исполнительница хита "Ясный мой свет" в третий раз вышла замуж. Супругом 54-летней певицы стал бизнесмен Валерий Руднев, который на 19 лет младше. А уже 12 июня в СМИ появилась информация о том, что артистка якобы взяла фамилию молодого мужа. Буланова решила внести ясность в этом вопросе."Я пока продолжаю подписываться как Буланова, поскольку паспорт еще не поменяла, – сообщила артистка. – Просто жду одного важного события в жизни, о котором пока не могу говорить, после чего и займусь сменой фамилии".Рассекретила она и свою новую фамилию, пояснив, что, мол, заново учиться давать автографы ей не придется."От Булановой я не откажусь, но официально фамилия у меня теперь будет двойная – Буланова-Руднева", – говорит звезда.Стоит напомнить, что другая эстрадная звезда Алла Пугачевавсе четыре года брака с цирковым артистом Миколасом Орбакасом официально носила фамилию Орбакене. Это было серьезным поступком с ее стороны, поскольку фамилия Пугачевой на тот момент была уже известна в эстрадной среде. В следующих четырех браках певица фамилию и метрику уже не меняла.