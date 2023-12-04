Ремонт занял восемь месяцев

Ремонт занял восемь месяцевС момента открытия после реконструкции Царицынский рынок посетили более 130 тысяч человек. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своем ."Теперь совершать привычные покупки стало гораздо удобнее. Рынок пользуется большой популярностью и у жителей, и у пассажиров метро и МЦД-2, и находится совсем рядом со станциями", – говорится в публикации.Царицынский стал одним из самых современных рынков Москвы. Там организован фудкорт и детская зона, благодаря чему приходить за покупками можно всей семьей.Мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновленный рынок в октябре. В ходе ремонта укреплили несущие конструкции, поменяли лестницы, обновили инженерные системы и приспособили здание для маломобильных посетителей, рассказал градоначальник.Царицынский рынок является точкой притяжения для 500 тысяч жителей юга Москвы. Его построили в 1991 году, но с тех пор ни разу не ремонтировали. Здание перестало отвечать требованиям безопасности и комфорта.Мэр Москвы в октябре 2022 года поручил модернизировать Царицынский рынок. Работы начались в январе текущего года.Устаревший фасад полностью обновили, заменив устаревшие деревянные панели на энергоэффективный витраж. Цокольную часть обшили композитными панелями. Входные группы оснастили раздвижными дверьми.В ходе ремонта изменена планировка здания. На первом этаже расширена центральная торговая зона площадью 6400 квадратных метров. За счет изменения планировки созданы более комфортные условия для покупателей и сотрудников. В целом полезная площадь рынка увеличилась на 20%.Теперь места для торговли отделены стеклянными перегородками. Средняя площадь торгового объекта выросла с девяти до 22 квадратных метров. При этом ставка аренды осталась прежней.Ранее мэр Москвы рассказал о создании современного городского вокзала в Царицыне. Возведены две новые железнодорожные платформы, началось создание "теплой" пересадки между одноименными станциями Замоскворецкой линии метро и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Работы завершатся к 2025 году. Планируется, что пассажиропоток составит более 142 тысяч человек в сутки.