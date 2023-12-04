За пять месяцев электросуда выполнили около десяти тысяч рейсов.

За пять месяцев электросуда выполнили около десяти тысяч рейсов.20 июня служилось грандиозное событие в жизни российской столицы. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили в городе первый регулярный речной маршрут круглогодичного электротранспорта. Это уникальный проект не только для нашей страны, но и для всего мира.Подводя итоги пяти месяцев работы, можно отметить, что маршрутом Киевский – Сердце Столицы воспользовались уже более 300 тысяч раз. Однако запуск в долгосрочной перспективе новый речной маршрут должен улучшить транспортное обслуживание около полутора миллионов человек, проживающих в 18 районах столицы, предоставив им альтернативные варианты поездок.На данный момент электросуда выполнили уже около десяти тысяч рейсов и прошли порядка 70 тысяч километров по Москве-реке. Подробнее об уникальном проекте рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Электрические суда пользуются большой популярностью у москвичей и гостей столицы. Пассажиры все чаще выбирают этот вид транспорта для ежедневных поездок", – подчеркнул заммэра.Самым популярным на первом круглогодичном речном маршруте стал причал Киевский. С него отправляется почти половина пассажиров. Всего же жителям и гостям столицы доступны шесть причалов-остановок: Киевский, Трехгорный, Сити — Багратион, Сити — Центральный, Кутузовский и Сердце Столицы.Владельцы абонементов "Тройка" на 90 и 365 дней могут пользоваться речным транспортом бесплатно. Плату за проезд также не берут с детей до семи лет в сопровождении взрослого. Для всех остальных пассажиров доступна оплата любым удобным способом.Кстати, запуск круглогодичного речного маршрута при участии Владимира Путина и Сергея Собянина состоялся на Северном речном вокзале. Оттуда же москвичи могут быстро и комфортно добраться до Химок и Захарково.Время в пути по данным маршрутам составляет от 10 до 25 минут. Теплоходы "850 лет Москве" и "Москва-1" вмещают по 150 пассажиров. Путь по воде занимает в разы меньше времени, чем на личном или другом городском транспорте, Максим Ликсутов.