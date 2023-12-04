После благоустройства набережная сохранила привычный облик, но стала уютнее.

После благоустройства набережная сохранила привычный облик, но стала уютнее.В Москве завершилось благоустройство Воробьевской набережной – одного из самых любимых мест отдыха у жителей и гостей столицы. Об итогах в своем рассказал мэр города Сергей Собянин.В ходе благоустройства прогулочный маршрут вдоль заказника "Воробьевы горы" увеличился на три километра. Оборудована новая велотрасса и беговая дорожка со специальным покрытием.Старое покрытие прогулочных дорожек заменили на новое. Реконструированы лестничные спуски.Обустроен новый парадный вход – Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр. По пути к смотровой площаде размещены стелы с информацией о 15 зимних олимпийских видах спорта и великих атлетах.Финальным этапом благоустройства стала высадка 80 лип, рябин, черемух и елей, а также 400 кустарников."Прогулки по Воробьевым горам уже больше ста лет радуют москвичей и гостей города, и наша задача хранить этот уникальный уголок Москвы для будущих поколений", – подчеркнул Собянин.К началу декабря второй этап благоустройства набережной Марка Шагала в районе ЗИЛ. Там обустроили прогулочные дорожки, установили скамейки, высадили более 700 деревьев и кустарников.