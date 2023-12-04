Объект расположен по адресу: улица Мневники, дом №18.

Объект расположен по адресу: улица Мневники, дом №18.Москва – современный многомиллионный мегаполис, для нормального функционирования которого требуется развитая дорожно-транспортная сеть, состоящая из тысяч километров дорог, а также огромного количества объектов инфраструктуры. Разумеется, власти столицы стремятся регулярно модернизировать масштабную систему, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности москвичей.В городе постоянно строятся новые дорожные участки и объекты и инфраструктуры, а также обновляются действующие. К примеру, в районе Хорошево-Мневники капитально отремонтируют подземный пешеходный переход, который расположен по адресу: улица Мневники, дом №18.Специалисты комплекса городского хозяйства планируют завершить работы до конца текущего года. В ходе капремонт они не будут полностью закрывать подземный переход, чтобы пешеходы могли им пользоваться.На дорожном объекте планируется заменить старую керамическую плитку на гранитную облицовку, а также уложить гранитные плиты. Также специалисты должны обновить ступени лестничных сходов.Кроме того, проект капитального ремонта подземного пешеходного перехода включает в себя установку нового инженерного оборудования и осветительных приборов, модернизацию систем вентиляции и отопления.Служебные помещения также приведут в порядок. В целом же необходимость в работах возникла из-за частичного разрушения облицовки стен и ступеней. Дело в том, что данный объект после реконструкции в 2009 году ни разу капитально не ремонтировали.Ранее "" сообщали, что в районе Северное Бутово построят три подземных пешеходных перехода. Их возведут рамках проекта создания трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Новая автомагистраль необходима для обеспечения поперечной связи между районами, поэтому станет полноценным дублером МКАД в этой части столицы.Она пройдет от Боровского до Киевского шоссе и далее через Калужское до Варшавского шоссе, связывая таким образом четыре крупные дороги. Совокупно власти города намерены организовать на автомагистрали 21 пешеходный переход.