Специалисты благоустроили территорию около центра фигурного катания.

Специалисты благоустроили территорию около центра фигурного катания.Власти российской столицы активно занимаются благоустройством территорий и во всех районах города создают новые парки и скверы, где москвичи разных возрастов могут отдыхать и заниматься спортом. Точки притяжения также имеют важное логистическое значение.К примеру, в районе Ясенево появился сквер с амфитеатром. Для этого специалисты благоустроили территорию около центра фигурного катания. В частности, они организовали для местных жителей удобные маршруты к станции метро, спортивному объекту и домам.Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он подчеркнул, что новая точка притяжения организована на месте пустыря."Привели в порядок пространство между Тарусской и Ясногорской улицами, где раньше был пустырь. В рамках проекта организовали сквер по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями с выходами к станции метро "Ясенево", ледовому дворцу и жилым домам", –Петр Бирюков.В парке специалисты комплекса городского хозяйства построили амфитеатр со сценой и навесом, выполнив просьбу местных жителей. Кстати, рельеф местности позволил организовать классический полукруглый зрительный зал под открытым небом. Он сможет принять около 1,3 тысячи человек.Также в сквере создали искусственные холмы разной высоты, среди которых высадили деревья и кустарники, обустроили места для отдыха и проложили пешеходные маршруты. Для самых юных москвичей организовали шесть игровых площадок. Посетители постарше смогут заняться спортом в четырех зонах.Также в парке около центра фигурного катания провели масштабное озеленение. Специалисты разбили более 4,2 тысячи квадратных метров цветников, высадили свыше 40 взрослых деревьев и 3,3 тысячи кустарников. Количество растений планируется увеличить.Новую точку притяжения планируется создать и в Бутырском районе Москвы. Как сообщали "", всесезонный парк с сенсорными садами и лугом будет грамотно интегрирован в городскую среду и станет частью комплекса небоскребов рядом с Огородным проездом.