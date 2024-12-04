20-летний молодой человек из Владимира проведет в колонии строгого режима 6 лет за то, что не просто дал наркотики двум несовершеннолетним, о возрасте которых был осведомлен, но и склонил их к

20-летний молодой человек из Владимира проведет в колонии строгого режима 6 лет за то, что не просто дал наркотики двум несовершеннолетним, о возрасте которых был осведомлен, но и склонил их к употреблению. Это произошло в марте этого года, рассказали в пресс-службе Следкома области. Следствие установило, что тогда на территории Октябрьского района злоумышленник приискал три свертка