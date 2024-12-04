В России с 1 января 2025 года начинает работать нацпроект «Инфраструктура для жизни».

В России с 1 января 2025 года начинает работать нацпроект «Инфраструктура для жизни». Реализация стартует и во Владимирской области. Проект предполагает обновление общественного транспорта, где возраст техники не должен превышать 10-15 лет.За два года власти во Владимире, закупили 115 новых автобусов и 5 троллейбусов для муниципального предприятия «Владимирпассажиртранс», а также добавив 20 единиц.В этом году было приобретено 125 транспортных средств на сумму 1,3 миллиарда рублей. Качественный состав автопарка улучшился на 15%, однако министерство транспорта планирует до 2030 года приобрести более 400 новых машин для достижения цели проекта, согласно которой 85% автобусов и троллейбусов должны быть в эксплуатации до 10 и 15 лет соответственно.