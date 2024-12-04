Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу о тушении Вечного огня в Коврове Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.Инцидент произошел 1 декабря, когда группа детей, играя в снежки, Подростки испугались и разбежались, но их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Личности детей, которым 11 и 12 лет, были установлены через два дня, и следственные органы начали проверку по статье о осквернении символов воинской славы России.