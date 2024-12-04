Перед вами тест по биологии, который позволит вам проверить свои знания в этой увлекательной науке. Биология изучает живые организмы, их строение, функции, поведение и взаимодействие с окружающей средой. Этот тест охватывает различные аспекты биологии, включая ботанику, зоологию, анатомию, физиологию и экологию. Каждая задача требует внимательного подхода и применения ваших знаний. Будьте уверены, что ваши усилия принесут плоды, ведь биология – это ключ к пониманию жизни вокруг нас. Мы желаем вам успехов и надеемся, что вы получите удовольствие от выполнения этого теста. Давайте начнем!

Перед вами тест по биологии, который позволит вам проверить свои знания в этой увлекательной науке. Биология изучает живые организмы, их строение, функции, поведение и взаимодействие с окружающей средой. Этот тест охватывает различные аспекты биологии, включая ботанику, зоологию, анатомию, физиологию и экологию.Каждая задача требует внимательного подхода и применения ваших знаний. Будьте уверены, что ваши усилия принесут плоды, ведь биология – это ключ к пониманию жизни вокруг нас.Мы желаем вам успехов и надеемся, что вы получите удовольствие от выполнения этого теста. Давайте начнем!ВОПРОСЫ1. Самая удаленная от середины часть клетки называется...А. мембранаБ. фаготаВ. оболочка2. Сколько существует групп крови?А. пятьБ. триВ. четыре3. Плесень и дрожжи являются типами:А. бактерийБ. грибовВ. вирусов4. Сколько хромосом у человека?А. 23 пары — всего 46Б. 24 пары – всего 48В. 31 пара – всего 625. Какая функция гемоглобина?А. ДетоксикацияБ. участие в свертывании кровиВ. перенос кислорода6. Самая маленькая кость человеческого тела находится в...А. в ухеБ. в носуВ. в кисти7. Самая большая часть человеческого мозга — это...А. мозжечокБ. ствол мозгаВ. полушариеОТВЕТЫ1. А. мембрана2. В. четыре3. Б. грибов4. А. 23 пары — всего 465. В. перенос кислорода6. А. в ухе7. В. полушарие