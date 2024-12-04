Перед вами тест по биологии, который позволит вам проверить свои знания в этой увлекательной науке. Биология изучает живые организмы, их строение, функции, поведение и взаимодействие с окружающей средой. Этот тест охватывает различные аспекты биологии, включая ботанику, зоологию, анатомию, физиологию и экологию.
Каждая задача требует внимательного подхода и применения ваших знаний. Будьте уверены, что ваши усилия принесут плоды, ведь биология – это ключ к пониманию жизни вокруг нас.
Мы желаем вам успехов и надеемся, что вы получите удовольствие от выполнения этого теста. Давайте начнем!
Перед вами тест по биологии, который позволит вам проверить свои знания в этой увлекательной науке. Биология изучает живые организмы, их строение, функции, поведение и взаимодействие с окружающей средой. Этот тест охватывает различные аспекты биологии, включая ботанику, зоологию, анатомию, физиологию и экологию.
Каждая задача требует внимательного подхода и применения ваших знаний. Будьте уверены, что ваши усилия принесут плоды, ведь биология – это ключ к пониманию жизни вокруг нас.
Мы желаем вам успехов и надеемся, что вы получите удовольствие от выполнения этого теста. Давайте начнем!
ВОПРОСЫ
1. Самая удаленная от середины часть клетки называется...
А. мембрана
Б. фагота
В. оболочка
2. Сколько существует групп крови?
А. пять
Б. три
В. четыре
3. Плесень и дрожжи являются типами:
А. бактерий
Б. грибов
В. вирусов
4. Сколько хромосом у человека?
А. 23 пары — всего 46
Б. 24 пары – всего 48
В. 31 пара – всего 62
5. Какая функция гемоглобина?
А. Детоксикация
Б. участие в свертывании крови
В. перенос кислорода
6. Самая маленькая кость человеческого тела находится в...
А. в ухе
Б. в носу
В. в кисти
7. Самая большая часть человеческого мозга — это...
А. мозжечок
Б. ствол мозга
В. полушарие
ОТВЕТЫ
1. А. мембрана
2. В. четыре
3. Б. грибов
4. А. 23 пары — всего 46
5. В. перенос кислорода
6. А. в ухе
7. В. полушарие