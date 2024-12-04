Этот быстрый и простой рецепт позволит вам приготовить вкусную пиццу прямо на сковороде всего за несколько минут!
Этот быстрый и простой рецепт позволит вам приготовить вкусную пиццу прямо на сковороде всего за несколько минут!
Ингредиенты:
Тесто:
Молоко – 100 мл
Яйцо – 1 шт.
Мука – 120 г
Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
Соль – щепотка
Начинка:
Соус томатный – 2-3 ст.л.
Колбаса (салями, ветчина) – 100 г
Помидор – 1 шт.
Грибы – 50 г
Сыр моцарелла – 100 г
Оливки – по желанию
Базилик свежий – для украшения
Приготовление:
Подготовка теста:
В глубокой миске смешайте молоко, яйцо, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Тщательно перемешайте до однородного состояния. Тесто должно получиться жидким, похожим на густую сметану.
Сборка пиццы:
Разогрейте сковороду диаметром 20-24 см на среднем огне. Слегка смажьте дно сковороды растительным маслом.
Вылейте тесто на сковороду и равномерно распределите его по всей поверхности.
Сверху нанесите томатный соус, распределяя его ложкой.
Добавление начинки:
Нарежьте колбасу, помидоры и грибы тонкими ломтиками. Равномерно разложите их поверх соуса.
Посыпьте пиццу натертым сыром моцарелла.
Если используете оливки, добавьте их на этот этап.
Выпечка:
Накройте сковороду крышкой и готовьте пиццу на среднем огне примерно 10-12 минут, пока сыр не расплавится, а края теста не станут золотистыми.
Подача:
Готовую пиццу аккуратно переложите на тарелку, украсьте свежими листьями базилика и подавайте горячей.
Приятного аппетита!