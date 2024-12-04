Этот быстрый и простой рецепт позволит вам приготовить вкусную пиццу прямо на сковороде всего за несколько минут!

Этот быстрый и простой рецепт позволит вам приготовить вкусную пиццу прямо на сковороде всего за несколько минут!Ингредиенты:Тесто:Молоко – 100 млЯйцо – 1 шт.Мука – 120 гРазрыхлитель – 1/2 ч.л.Соль – щепоткаНачинка:Соус томатный – 2-3 ст.л.Колбаса (салями, ветчина) – 100 гПомидор – 1 шт.Грибы – 50 гСыр моцарелла – 100 гОливки – по желаниюБазилик свежий – для украшенияПриготовление:Подготовка теста:В глубокой миске смешайте молоко, яйцо, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Тщательно перемешайте до однородного состояния. Тесто должно получиться жидким, похожим на густую сметану.Сборка пиццы:Разогрейте сковороду диаметром 20-24 см на среднем огне. Слегка смажьте дно сковороды растительным маслом.Вылейте тесто на сковороду и равномерно распределите его по всей поверхности.Сверху нанесите томатный соус, распределяя его ложкой.Добавление начинки:Нарежьте колбасу, помидоры и грибы тонкими ломтиками. Равномерно разложите их поверх соуса.Посыпьте пиццу натертым сыром моцарелла.Если используете оливки, добавьте их на этот этап.Выпечка:Накройте сковороду крышкой и готовьте пиццу на среднем огне примерно 10-12 минут, пока сыр не расплавится, а края теста не станут золотистыми.Подача:Готовую пиццу аккуратно переложите на тарелку, украсьте свежими листьями базилика и подавайте горячей.Приятного аппетита!