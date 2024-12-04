Елена Николаева не стала терпеть нападки Анастасии Волочковой.

Елена Николаева не стала терпеть нападки Анастасии Волочковой.Дочь Анастасии Волочковой, 19-летняя Ариадна, недавно переехала от своего отца Игоря Вдовина и теперь живет со своим молодым человеком. Девушка начинает самостоятельную жизнь. Между тем, ее мать считает, что причиной переезда стал дискомфорт, который Ариадна начала испытывать после рождения у Игоря двух сыновей от нынешней жены Елены Николаевой.Волочкова неоднократно упоминала о сложном характере отношений с дочерью, которая в возрасте 13 лет покинула дом матери и переселилась жить к своему отцу. Долгое время девушка проживала в самом центре Москвы, постепенно восстанавливая контакт с матерью. Однако сейчас она решила покинуть и отцовский дом.Журналисты решили узнать мнение жены Игоря Вдовина на этот счет. Елена Николаева откровенно рассказала о ситуации в семье, подтвердив, что Ариадна действительно проживает отдельно со своим партнером. По словам мачехи девушки, она никогда не жаловалась на то, что стала лишней. Просто в настоящее время Ариадна влюбилась и приняла решение поселиться со своим избранником под одной крышей. Эта мысль пришла в голову девушки давно, но отец не позволял несовершеннолетний на тот момент дочери такие фривольности.К папе и его семье Ариадна периодически приезжает и прекрасно ладит с младшими братьями – Александром, который родился в 2021 году, и Романом, появившимся на свет в мае 2024 года.Относительно комментариев Волочковой, Елена публично пнула балерину, заявив, что лично не знакома с ней и не может контролировать ее высказывания. Она всегда считала, что балерины – утонченные личности, а Анастасия, по мнению Николаевой, ведет себя вульгарно.Напомним, Анастасия Волочкова не была официально замужем за Игорем Вдовиным, однако, несмотря на это, подарила ему дочь Ариадну. Елена Николаева стала третьей официальной женой Вдовина. Всего у бывшего Волочковой шестеро детей: трое из них от первого брака.