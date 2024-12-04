В Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Республику Крым уже доставили пассажирские и грузовые автомобили.

АО «Транснефть—Верхняя Волга» в рамках благотворительной помощи за 2024 год передала 68 единиц автомобильной и специальной техники. Транспорт был направлен в новые регионы России.Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская Народные Республики, а также в Республика Крым уже получиои пассажирские и грузовые автомобили повышенной проходимости. Например, пожарные автоцистерны, нефтесборщики, автобусы и микроавтобусы, а также легковые машины.Перед отправкой вся техника прошла необходимое техническое обслуживание и подготовку. В новые регионы России ее доставили сотрудники нефтетранспортной компании, а затем передали местным органам власти.Еще для проведения восстановительных работ в муниципалитетах «Транснефть-Верхняя Волга» передала самосвалы, тягачи, автокраны, бульдозеры, КАМАЗ, экскаватор и передвижной сварочный комплекс.