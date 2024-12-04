Художник Никас Сафронов рассказал, куда тратит положенные от государства выплаты.

Художник Никас Сафронов рассказал, куда тратит положенные от государства выплаты.Художник Никас Сафронов рассказал журналистам, что не знает точную сумму своей пенсии, поскольку привык постоянно работать. Он зарабатывает творческими проектами и без этого не смог бы нормально существовать. Сафронов часто выступает в роли эксперта на ТВ-шоу, читает лекции и устраивает мастер-классы на частных площадках. Его гонорары достойны, порой, по словам художника, могут достигать миллиона.Часть из полученных средств Никас тратит на благотворительность. Разумеется, помочь всем он не в силах, но, как говорится: "С миру по нитке – голому рубаха". Сафронов назвал размер своей пенсии, правда, в точности суммы он не уверен: "что-то в районе 20 тысяч рублей". На средства, полученные от государства, особо "не разгуляешься", все они уходят на оплату аренды мастерской художника.Никас добавил, что в творческой среде все стараются работать, потому что размеры пенсии не позволяют жить достойно. Сафронов недавно встретил российского актера Сергея Шакурова, который летел на съемки. Он тоже в свои 82 года продолжает трудиться.Напомним, Никас Сафронову 68 лет. Широкую популярность он получил в 1990-х годах, создавая серии портретов для российских политиков и других известных личностей. В 2005 году Никас создал автопортрет, на котором изобразил себя в образе капитана Блада.