Для детей организованы новогодние представления с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Во Владимире в честь Нового года запланировано более 100 праздничных мероприятий. Первые события начнутся 20 декабря. Мэрия сообщила, что для детей организованы новогодние представления с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также выступления творческих коллективов.С 29 декабря по 8 января на Соборной площади пройдет множество мероприятий, включая театрализованные программы и кинопоказы. Благотворительные мероприятия также состоятся в Городском Дворце культуры и других учреждениях для детей из социально незащищенных категорий.В январе 2025 года владимирцев приглашают на праздники в парках: программа «Зимняя матрешка» 3 января, «Самовар-пати» 5 января и «Рождественское чудо» 7 января. Спортивный турнир по мини-футболу пройдет с 2 по 6 января с участием команд разных возрастов и уровней.