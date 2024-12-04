Прокуратура внесла представление подрядчику.

Владимирская прокуратура сообщила о неисполнении подрядчиком обязательств по капитальному ремонту мостового перехода в Киржачском районе, работы по которому должны были быть завершены до 1 ноября 2024 года. На 22 ноября подрядная организация не выполнила условия контракта, стоимость которого превышает 86 млн рублей.Прокуратура внесла представление подрядчику и планирует привлечь виновных к административной ответственности. Контроль за завершением работ остается за надзорным ведомством.Напомним, ранее мы писали, что