В начале сентября в ГБУ ВО «Экорегион» вновь стартовала ежегодная областная природоохранная акция «Правильная утилизация».
В начале сентября в ГБУ ВО «Экорегион» вновь стартовала ежегодная областная природоохранная акция «Правильная утилизация». Мероприятие уже стало традиционным и собирает вокруг себя все большее и больше участников.
По условиям проведения акции, в течение всего учебного года производится сбор отслуживших свое батареек, а по итогам учебного года производится вывоз. Однако участники акции этого года так постарались, что за 3 месяца собрали батареек больше, чем за первый год проведения мероприятия.
ГБУ ВО «Экорегион» получило от партнера акции, осуществляющего переработку батареек, промежуточные данные о том, что школьникам Владимирской области удалось собрать 1610 килограмм батареек. Обороты акции с каждым годом только увеличиваются, а это значит, что все меньше и меньше батареек попадают на полигоны. Ведь батарейка является отличным вторсырьем, эффективность переработки которого составляет свыше 95%.
Активное участие в акции принимают школы не только г. Владимира, но и области. В их числе школы Александровского, Киржачского, Муромского и Суздальского, Судогодского районов.
Сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» с огромной радостью и трепетом благодарят всех участников акции за высокий уровень сознательности проявленный к сохранению и сбережению окружающей среды и воспитания в себе грамотного подхода к правильной утилизации бытовых отходов. Только общим примером мы сможем укрепить экологическую культуру нашего региона и сохранить нашу природу прекрасной и здоровой.
В этом учебном году акция продолжается, а для того, что бы стать участником, необходимо лишь направить заявку в ГБУ ВО «Экорегион». Более подробную информацию об участие в акции вы сможете узнать, обратившись в учреждения по электронной почте − [email protected]
или контактному телефону 8 (4922) 77-74-25