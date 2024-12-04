Жизнь полуторагодовалого малыша спасли правоохранители. Если бы не их вмешательство – мальчик мог бы погибнуть от голода или его съели бы собаки. Родители, причем непьющие, содержали

Жизнь полуторагодовалого малыша спасли правоохранители. Если бы не их вмешательство – мальчик мог бы погибнуть от голода или его съели бы собаки. Родители, причем непьющие, содержали ребенка в ужасных условиях. Возбуждено уголовное дело. 47 лет мужу и 35 жене – эту неблагополучную пару уже лишали родительских прав на трех детей. Но супругов это не остановило,