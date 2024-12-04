Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2025 года социальные выплаты жителям столицы будут увеличены на 5,5%, сообщается на сайте градоначальника.

Отмечается, что минимальный размер пенсии с доплатой составит 25 850 рублей в месяц."Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.На 5,5% вырастут единовременные и ежемесячные социальные выплаты многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, а также семьям с детьми с инвалидностью или с инвалидами с детства. Кроме того, увеличатся соцвыплаты студенческим семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также усыновителям, опекунам и приемным семьям.При этом социальные выплаты увеличат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, труженикам тыла, детям войны и другим льготникам.Кроме того, в 2025 году запланированы единовременные выплаты к праздничным и памятным датам: годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления в битве под Москвой и аварии на Чернобыльской АЭС. Размеры таких выплат определят отдельно.