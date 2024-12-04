Лика Екимова из Суздальского района стала победительницей в весовой категории до 70 кг в первенстве мира по мас-рестлингу. Соревнования проходили в столице Кыргызстана – Бишкеке, сообщили в

Лика Екимова из Суздальского района стала победительницей в весовой категории до 70 кг в первенстве мира по мас-рестлингу. Соревнования проходили в столице Кыргызстана – Бишкеке, сообщили в пресс-службе правительства области. За первое место боролись сильнейшие атлеты из 22 стран, включая Россию, Китай, Казахстан, Монголию, Египет и Индию. Более 200 участников соревновались в различных весовых категориях: