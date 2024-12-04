Какие события ожидают владимирцев в новогодние праздники? Многие из них уже стали традиционными, но будут и новшества, например, Забег Дедов Морозов и Снегурочек поменяет локацию, а вместо

Какие события ожидают владимирцев в новогодние праздники? Многие из них уже стали традиционными, но будут и новшества, например, Забег Дедов Морозов и Снегурочек поменяет локацию, а вместо елки на Садовой площади установят «Волшебные кубы». О программе новогодних каникул рассказали в мэрии. Начнем по порядку. С 19 декабря в сквере Липки откроется традиционная Рождественская ярмарка. Там установят