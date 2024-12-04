Рената Литвинова тайно вернулась в Москву после более чем двух с половиной лет жизни в Европе. С момента своего переезда в Париж, где она приобрела квартиру вблизи Триумфальной арки, Литвинова активно строила свою карьеру за границей.

Рената Литвинова тайно вернулась в Москву после более чем двух с половиной лет жизни в Европе. С момента своего переезда в Париж, где она приобрела квартиру вблизи Триумфальной арки, Литвинова активно строила свою карьеру за границей.4 декабря она была замечена в Столешниковом переулке, прогуливаясь и позируя фотографам. Это событие вызвало большой интерес, ведь о своем визите в родной город актриса заранее не сообщала.На улицах столицы Рената выглядела стильно и уверенно, что, вероятно, связано с ее работой в мире моды. За последние годы актриса неоднократно участвовала в показах и рекламных кампаниях известных люксовых брендов.Ее сотрудничество с такими домами стало важной частью ее жизни в Европе. В то же время, о своих режиссерских планах Литвинова пока не говорит. Слухи утверждают, что у нее есть несколько идей для новых проектов, однако нехватка времени мешает реализовать их все сразу.В социальных сетях Рената продолжает делиться моментами своей жизни в Европе, публикуя фотографии из Парижа и анонсируя предстоящий концерт. Этот проект обещает быть знаковым для актрисы и ее поклонников, так как она возвращается на сцену после длительного перерыва.В Париже также живет дочь артистки Ульяна, которая занимается искусством и поддерживает мать в различных начинаниях. По слухам, Рената приобрела элитную недвижимость для дочери стоимостью около двух миллионов евро, чтобы та могла учиться и развиваться в комфортных условиях.