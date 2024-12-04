38-летнего жителя Александровского района судили за поддельное водительское удостоверение и за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Мужчина с фейковыми правами купил себе автомобиль

38-летнего жителя Александровского района судили за поддельное водительское удостоверение и за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Мужчина с фейковыми правами купил себе автомобиль «Мицубиси Каризма». 29 декабря 2023 осужденный ехал из деревни Елькино в город Александров вместе с тещей и женой. Они хотели навестить родственницу – сестру супруги. Из пресс-релиза прокуратуры области Не справившись с