Сегодня утром на дороге на Гусь-Хрустальный произошла авария с пострадавшими. 32-летний водитель «Шевроле» двигался в сторону Владимира и при прохождении левого поворота не справился с

Сегодня утром на дороге на Гусь-Хрустальный произошла авария с пострадавшими. 32-летний водитель «Шевроле» двигался в сторону Владимира и при прохождении левого поворота не справился с управлением, сообщили в УМВД области. Машину вынесло на встречку, где она столкнулась с автомобилем «Хендай», за рулем которого был 71-летний пенсионер. В результате пострадали оба водителя – их госпитализировали. Пассажиры