Специалисты обновили инженерные сети, включающие электрические, водопроводные и газовые коммуникации, обустроены новые тротуары.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области завершен основной этап ремонта улицы Некрасова. На объекте уложено асфальтобетонное покрытие на полуторакилометровом участке. Эта улица играет важную роль в транспортной инфраструктуре, соединяя жилые кварталы с промышленной зоной города.Специалисты обновили инженерные сети, включающие электрические, водопроводные и газовые коммуникации, обустроены новые тротуары.Однако местные жители выразили недовольство из-за укладки асфальта в условиях осенних луж и снега, а также высказали беспокойство по поводу сноса всех деревьев на улице. Работы по организации удобных заездов и перекладке кабельных линий запланированы на следующий год. Напомним, ранее мы писали, что