Полиция установила личности хулиганов.

В Коврове во Владимирской области четверо подростков решили закидать снежками Вечный огонь. Когда «шалость» не удалась, один из мальчиков взял большой ком снега и все-таки потушил пламя. Получается, что подростки умышленно портили символ памяти о победе в Великой Отечественной войне. Подробности — в материале .Малолетние хулиганыИнцидент произошел на площади Победы в минувшие выходные, 1 декабря. Действия трех мальчиков и девочки попали в объективы камер уличного видеонаблюдения. Сначала подростки играли в снежки между собой. Затем они переместились к Вечному огню и начали кидать снег в него.Один из хулиганов смог потушить пламя. После дети испугались и разбежались. Видео распространила администрация города Коврова, чтобы установить личности подростков. Чиновники написали заявление и передали материалы в полицию.«Случившееся может быть квалифицировано как осквернение Вечного огня — символа воинской славы. За такое преступление предусмотрена уголовная ответственность», — указали в администрации.3 декабря стало известно, что полиция установила личности и место проживания подростков. Им 11-12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области. Мальчики и одна девочка живут рядом с Монументом Славы.«В настоящее время следователем проводятся опросы подростков, их законных представителей и иных лиц, получается информация в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучаются условия жизни и воспитания детей», — рассказали в СледКоме.На ситуацию также председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал представить доклад о результатах проверки.Проблемы с воспитанием?Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, с мальчиком, который кинул снег в Вечный огонь, уже провели профилактическую беседу. Детям не грозит уголовная ответственность по статье об осквернении символа воинской славы (ч.3 ст. 354.1), так как возраст ответственности наступает в 16 лет.К административной ответственности могут привлечь родителей — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.«Детям показалось это смешным? На лицо очевидная проблема — вседозволенность нынешнего поколения. Родители либо не хотят видеть проблему, либо действительно думают, что детям все можно. Вот так мы и воспитываем людей, которым все равно на свою страну», — возмущаются местные жители.Педагоги считают, что патриотическое воспитание должно отличаться преемственностью и формироваться с ранних лет.«В вопросах культурной памяти о Великой Отечественной войне и в контексте юбилея Великой победы, который мы отпразднуем в 2025 году, конечно, данный поступок выглядит кощунственно. Память о победе должна быть введена в генетический код каждого гражданина страны, особенно юного. И этому способствуют не только великие произведения искусства, но и современные социокультурные акции, такие как «Бессмертный полк», «Свеча памяти». Они формируют нашу идентичности, помогают осмыслить и ответить на вопрос — кто мы? И что мы должны помнить? И перед кем нести ответственность за наше будущее?» — указала кандидат культурологии, доцент ВАК Светлана Добрецова.Преподаватель объяснила, как может выстраиваться процесс формирования патриотических ценностей.«Мне как культурологу наиболее эффективным кажется формирование патриотических ценностей посредством искусства. В детском возрасте это русские народные сказки, песни, загадки. Все, что относится к фольклору, прекрасно формирует у малышей чувство любви к родине, к своей семьей, своему языку. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре... В подростковом возрасте средства патриотического воспитания должны быть переосмыслены, поскольку этот возраст достаточно сложен, и у подростков весьма развито критическое мышление. Мне представляется возможным пользоваться средствами массовой культуры. Например, музыкальные композиции «Матушка», Любэ «Конь». В кино мы можем видеть целую плеяду талантливых режиссеров и хороших фильмов «Легенда 17», «Движение вверх», «Вызов», — отметила Светлана Александровна.Если семья и школа будут работать рука об руку в вопросах патриотического воспитания, то подобных случаев в подростковой среде станет в разы меньше.