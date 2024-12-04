«Тепло сердец даря друг другу» – под таким девизом во Владимире прошла встреча людей с ограниченными возможностями здоровья. По традиции 3 декабря отметили Международный день инвалидов.

«Тепло сердец даря друг другу» – под таким девизом во Владимире прошла встреча людей с ограниченными возможностями здоровья. По традиции 3 декабря отметили Международный день инвалидов. Он призван обратить внимание на тех, кто нуждается в особой любви и заботе. Получилось, несомненно. В Городском дворце культуры люди с инвалидностью показали свои таланты. В фойе представлены выставки