Во время работы создатели вдохновлялись артельным письмом XVII века и стремились к сохдству.

Студенты и преподаватели Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова завершили создание шести икон, которые разместили на проездной башне и надвратной Благовещенской церкви в Суздале Владимирской области. Иконы выполнены в технике силикатной живописи. Как уточнила декан факультета реставрации живописи Татьяна Лукьянова, это обеспечивает их долговечность и стойкость к атмосферным условиям.Во время работы создатели вдохновлялись артельным письмом XVII века и стремились к сохдству.Перед монтажом иконы были освящены и во время службы, проведенной иеромонахом Арсением (Смирновым). Напомним, ранее мы писали, что