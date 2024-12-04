Завершились съемки долгожданного восьмисерийного музыкального драмеди под названием ВИА Васильки. В этом проекте зрителей ожидает встреча с яркими персонажами, которых сыграли известные актеры: Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин из популярного сериала Сватов, а также Игорь Верник и его сын Григорий Верник.

Завершились съемки долгожданного восьмисерийного музыкального драмеди под названием "ВИА "Васильки". В этом проекте зрителей ожидает встреча с яркими персонажами, которых сыграли известные актеры: Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин из популярного сериала "Сватов", а также Игорь Верник и его сын Григорий Верник.Сюжет сериала разворачивается в конце 1970-х годов, когда на музыкальной сцене активно выступали вокально-инструментальные ансамбли. Молодой и харизматичный бой-бэнд "Васильки" быстро завоевал популярность, а солист группы стал объектом обожания для студентки журфака Лены. Однако вскоре группа распалась, и ее участники, включая лидера Юру Василькова, исчезли из поля зрения.Прошло сорок пять лет, и внучки Лены — Анна Котова и Алевтина Тукан — решают исполнить заветное желание своей бабушки: собрать группу "Васильки" вновь и устроить концерт на Новый год. Это желание становится движущей силой сюжета, который переплетает прошлое и настоящее.Интересно, что молодые герои из 1970-х годов и их взрослые версии играют разные актеры. Так, юную Лену сыграла Дарья Петриченко, а бабушку — Ирина Розанова. Молодых участников ансамбля воплотили на экране Антон Шаврин, Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин и Никита Плахотнюк. Взрослыми «Васильками» стали Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин.Злодея Валентина Бестужева в молодости сыграл Григорий Верник, а во взрослом возрасте его роль исполнил Игорь Верник. Режиссером сериала стал Юрий Шаров, а музыкальное сопровождение обеспечил Сергей Жуков."Это был вызов для меня как композитора — создать песни в стиле моего детства, которые звучали бы свежо и знакомо", — отметил он.Премьера "ВИА "Васильки" запланирована на 2025 год в онлайн-кинотеатре, после чего сериал будет доступен и на телеканале. Этот проект обещает стать настоящим подарком для любителей музыки и ностальгии по ушедшим временам.