Госавтоинспекция призывает водителей снижать скорость на перекрестках и пешеходных переходах.

С ухудшением погодных условий Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать правила безопасности. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ведомства.Так, в результате аварии, произошедшей на 341 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе, пострадали четыре человека. 32-летний водитель автомобиля «Шевроле» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Хендай».Госавтоинспекция призывает водителей снижать скорость на перекрестках и пешеходных переходах, а в условиях тумана использовать аварийные огни. Напомним, ранее мы писали, что